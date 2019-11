Guus Meeuwis verkoopt ook tweede New York-show uit

Meeuwis kondigde dinsdagavond aan dat hij voor zijn jubileum, hij is 25 jaar artiest, een show geeft in de Big Apple. Omdat het concert op 23 oktober binnen 20 uur al was uitverkocht, kwam de Brabander een dag later met een tweede op de proppen. Ook die show, op 24 oktober, is nu stijf uitverkocht. „Kan het bijna niet geloven maar het is hartstikke waar... Twee uitverkochte shows in New York! Ik ben een intens gelukkig man!”, jubelt Guus op Instagram. Ondanks de enorme vraag naar kaarten blijft het bij deze twee shows.

De 47-jarige zanger zit volgend jaar 25 jaar in het vak. Dat viert hij uitgebreid met onder meer een nieuw album. Ook geeft hij traditiegetrouw zijn Groots met een zachte G-concerten in het Philips Stadion in Eindhoven.