Het is een gemakkelijke vergelijking. Maar vragen we u, als dit een pubquiz was, een knappe, 22-jarige Canadese popster te noemen die van tijd tot tijd wereldwijd de hitlijsten domineert, dan zal minstens 99 van de 100 keer Justin Bieber worden genoemd. Maar we hebben ook Shawn ’Senorita’ Mendes nog!