Freek de Jonge schenkt 25.000 aan schouwburg

De cabaretier doneert het bedrag vanwege zijn 50-jarig jubileum, dat hij de afgelopen dagen al vierde met zeven optredens in de Haarlemse schouwburg. Op hetzelfde toneel debuteerde Freek namelijk samen met Bram Vermeulen in 1969 met hun cabaretprogramma Neerlands Hoop.

Met de cheque willen de cabaretier en zijn echtgenote ervoor zorgen dat eens in de vijf jaar op 20 juni een Neerlands Hoop-dag wordt georganiseerd. Deze dag moet in het teken staan van Nederlands cabaret, talentontwikkeling, talentscouting en het werk van Neerlands Hoop.

Directeur Jaap Lampe laat weten erg dankbaar te zijn voor de gift. Samen met Freek gaat de directie van de schouwburg in gesprek over de invulling van de eerste Neerlands Hoop-dag in 2024.