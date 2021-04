Artiesten klaar voor 538 Oranjedag: ’Als het doorgaat, treden we gewoon op’

„Wij hebben begrip voor alle negatieve reacties”, zegt Conny Hommes, de manager van Snollebollekes. „Maar Rob Kemps en ik gaan hier verder niets over zeggen. Natuurlijk vind ik het persoonlijk ook sneu voor alle horecabedrijven in Breda dat zij niet open kunnen, terwijl er een paar honderd meter verderop een muziekfestival gaande is, maar de overheid bepaalt. Wij gaan niet over wat er kan of niet kan.”

Hommes wacht op wat het kabinet of burgemeester Paul Depla van Breda eventueel toch nog beslist. „Als het doorgaat, treden we met Snollebollekes gewoon op. Als het alsnog wordt afgelast, dan niet. Zo simpel is het. Vergeet niet dat ook Rob al een jaar thuiszit en geen optredens heeft.”

Snollebollekes Ⓒ ANP/HH

Gerard Joling

Zelfs Gerard Joling, de vrolijke flapuit die doorgaans zijn woordje wel klaar heeft, zwijgt vooralsnog. „Wij houden ons buiten de discussie en doen hier geen uitspraken over”, laat zijn manager Wino Omtzigt weten. „Ook wij wachten af wat er besloten wordt. Maar als het doorgaat, dan staat Gerard paraat. Zoals hij altijd graag bij 538 optreedt. Wij vinden het ook belangrijk om leuke, positieve dingen voor het publiek te doen.”

Gerard Joling Ⓒ ANP/HH

Agents After All, dat het management en de boekingen doet voor onder meer Racoon, Di-rect, Chef’Special, Miss Montreal en Suzan & Freek, houdt zich onbereikbaar.

Radiostation 538 benadrukt nogmaals alle ophef die is ontstaan, te betreuren. „We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat”, stelt woordvoerder Linda Roovers. „Maar wij houden ons bij het statement dat we zondag al hebben afgegeven.”

Daarin stond: „De 538 Oranjedag in Breda gebeurt met goedkeuring van het kabinet en de gemeente Breda is graag gaststad. Fieldlab Evenementen brengt adviezen uit aan het kabinet om te kunnen werken aan de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, daar werken wij graag aan mee. Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan, zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren.”