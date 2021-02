Merol lanceert vunzige Valentijnsplaat: ’Ga je mee op foefsafari?’

De zangeres kwam op het idee nadat zij een artikel had gelezen over de orgasmekloof. „Ik dacht, wat is dat voor woord? In het stuk stond dat we eerder op de maan waren geweest dan dat we de vulva gingen onderzoeken. Dat begon in 1998 pas. Er stond ook in dat 66 procent van de vrouwen klaarkwam ten opzichte van 95 procent van de mannen. Toen dacht ik, jaaa, daar gaan we wat mee doen”, vertelt ze aan 3voor12.

En dat is dan ook precies wat ze met Foefsafari, waarin ze oproept de vagina te onderzoeken, hoopt te doen. „We zijn er nog niet. Ik kwam er ook veel later achter dat een clitoris een heel eind doorloopt en twee zwellichamen heeft. Bij seksuele voorlichting ging het vroeger vooral over een condoom omdoen. Iedereen dacht dat seks hetzelfde is als neuken. Ik hoop dat de jongens en meisjes van nu niet in dezelfde valkuil vallen, dat er makkelijker over wordt gepraat en dat vrouwen in bed hun aandeel kunnen opeisen.”

Wel benadrukt ze dat haar muziek, hoewel seksueel van aard, vooral bedoeld is als vermaak. „Maar voor een klas staan om seksuele voorlichting te geven? Supervet. Moet ik me nog wel even inlezen.”

De clip van Foefsafari verschijnt op zondag 14 februari.