Winnares Anouk noemt Heel Holland Bakt topsport

Zelf bekeek ze de finale-uitzending zondagavond thuis op de bank, samen met haar man en kinderen, ouders en schoonouders. „De emoties van toen kwamen weer terug. Het vieren van de winst was er nog niet echt geweest. Ik kreeg opnieuw tranen in de ogen”, vertelt ze aan het ANP. „Het was toch een bijzonder avontuur, wat hebben we gedaan met zijn allen? Met de selectie erbij waren we toch een halfjaar bezig.”

Anouk, hbo-docent Sociale Studies, vond het moeilijk om haar vriendenkring en studenten niets te kunnen vertellen over haar deelname. „Ik ben een open en transparant persoon en hou niet van liegen en zwijgen. Ik heb het wel zwaar gevonden. Ik kreeg opmerkingen als ’we zien je zo weinig’ en ’is alles wel goed?’. Want ik ben altijd heel aanwezig en heb veel contacten, maar ik mocht er niets over vertellen. Ik kon mijn ervaringen alleen thuis met de familie delen, zij hadden een geheimhouding getekend. En de directie op mijn school, maar verder wist niemand dat ik meedeed. Dat werd pas in december bekend op televisie.”

Felicitaties

De reacties op haar overwinning zijn overweldigend, zegt Anouk. „Veel studenten en oud-studenten kijken Heel Holland Bakt of zijn het speciaal gaan volgen. Er zijn ook oude appgroepen waar ik in zit weer gaan leven. Er komen allemaal felicitaties en lieve berichtjes binnen. Sommige studenten maken zich zorgen en vrezen dat ik een carrièreswitch overweeg.”

„Ik ben nu druk bezig met een bakboek. Dat vind ik heel leuk. Boeken zijn er voor mij altijd geweest. Ik was al bezig met lezen voordat ik een boek kon vasthouden. En ik mag bij Tijd voor MAX om de week in de keuken staan. Verder krijg ik allerlei leuke verzoeken en vragen in mijn mail. Ik laat het allemaal rustig op me afkomen. Ik ben niet bezig met langetermijnplanning. Daar was in de tent ook helemaal geen tijd voor. We leefden van opdracht naar opdracht en daarnaast had ik mijn werk en gezin. Het was echt topsport.” Anouks bakboek komt nog voor de zomer uit. „Het is enorm hard werken, maar de uitgever helpt me daar goed bij.”

Het contact met medefinalisten Esther en Jeanette is nog steeds goed. „Eigenlijk met alle bakkers. Je maakt met z’n allen iets heel bijzonders mee. Dat verbroedert. Ik ga hen nooit vergeten. Iedereen had kunnen winnen, want ze konden allemaal bakken. Het draait meer om stressbestendigheid, planning en structuur.”

Ook neemt ze de kritieken van Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden ter harte. „Vooral dat ik eerder trots mag zijn op mezelf. Ik ben trots, maar dat had ik wel eerder mogen zijn in het traject.”