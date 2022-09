Muse geeft volgend jaar concert op Malieveld

Muse treedt op met ’special guest’ Royal Blood, een Brits rockduo. De optredens in Europa zijn volgend jaar juni en juli. Naast het Malieveld is Muse onder meer in het Stade de France te zien in Parijs, het RheinEnergie Stadion in Keulen en het Stadio San Siro in Milaan.

De Britse band, die bestaat uit Matt Bellamy, Dominic Howard en Christopher Wolstenholme, is volgende maand ook al in Nederland te zien. Muse speelt met een intieme theatershows op 23 oktober in Carré.

De ticketverkoop voor de Will Of The People World Tour gaat op 16 september van start.