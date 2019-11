Castingvakbond: Job moet niet meer gaan casten

Dat meldt een woordvoerder in een reactie op het nieuws dat het Openbaar Ministerie afziet van vervolging van Gosschalk wegens mogelijk seksueel wangedrag. Zijn advocaat Gerard Spong liet weten dat Gosschalk overweegt zijn oude werk weer op te pakken.

„Het zou ons zeer verbazen als Job na alle commotie zijn werkzaamheden in hetzelfde vakgebied zou oppakken”, laat een zegsvrouw van DCS weten. „Ook omdat dit getuigt van weinig respect naar de acteurs die naar buiten zijn gekomen met hun verhaal.”

DCS werd opgericht nadat Gosschalk had erkend „grenzen had overschreden” toen hij als castingdirector werkzaam was. DCS wil seksueel wangedrag in de sector te voorkomen door samen te werken met allerlei andere vakorganisaties.

Het OM zag af van vervolging omdat de enige persoon die een officiële aanklacht had ingediend deze na een mediation-traject heeft ingetrokken. Over de afspraak tussen de klager en Gosschalk zijn verder geen mededelingen gedaan.