Theu Boermans opent Nederlands Film Festival met ’Zee van tijd’

Premium Wetenschap

Column Amito Haarhuis: ’Codekraker Alan Turing: mens of machine?’

Als ik de naam van Alan Turing noem, weet niet iedereen meteen over wie ik het heb. Als ik vervolgens refereer aan de film The Imitation Game, waarin Benedict Cumberbatch de hoofdrol van Alan Turing vertolkt, gaat er opeens een lichtje branden. Hij is de man die in de Tweede Wereldoorlog een belang...