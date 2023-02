Advocaten: ’Alec Baldwin aangeklaagd op basis van wet die niet bestond’

Baldwin werd eind januari door de aanklager in New Mexico formeel aangeklaagd voor dood door schuld. Een wapenwet waar de aanklager op toetste, zou volgens de advocaten van Baldwin echter nog niet bestaan hebben ten tijde van de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust in oktober 2021. De wet werd pas zeven maanden later opgenomen.

„De aanklagers hebben een fundamentele juridische fout begaan door meneer Baldwin aan te klagen op basis van een wet die ten tijde van het ongeval nog niet bestond”, schrijven de advocaten in een brief volgens Amerikaanse media. Zij vragen de aanklager daarom het overtreden van deze wapenwet te verwerpen.

Baldwin was in oktober 2021 betrokken bij een dodelijk ongeluk waardoor cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk gewond raakte. Hij oefende op de set in de omgeving van Santa Fe met een revolver waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat die ongeladen was. Het wapen ging toch af en raakte Hutchins in haar borst. Baldwin heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij.