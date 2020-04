Aanklacht acteur Jussie Smollett tegen stad Chicago afgewezen

Smollett had een claim tegen de stad Chicago ingediend vanwege de, in zijn ogen, kwaadwillige vervolging voor het doen van een valse aangifte. De federale rechter heeft de aanklacht afgewezen omdat er nog een rechtszaak tegen hem loopt vanwege die kwestie. Mocht de acteur niet worden vervolgd dan mag hij nogmaals een aanklacht indienen tegen Chicago.

De acteur vindt dat de officials hebben verzonnen dat hij zelf een racistische, homofobe aanval in de stad in scène heeft gezet. De acteur stelt hierdoor te zijn vernederd en veel emotionele schade te hebben opgelopen.

De Amerikaan beweerde vorig jaar januari dat hij slachtoffer was geworden van een aanval. Toen er veel zaken in zijn verhaal niet bleken te kloppen, werd de acteur aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. Deze werden later ingetrokken, maar hij werd toch opnieuw aangeklaagd. Pogingen van Smollett, die blijft volhouden onschuldig te zijn, om de zaak te laten seponeren werden door de rechtbank afgewezen.