Hierom is Rotterdam de winnende stad

„Met Rotterdam als gaststad voor het Eurovisiesongfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht. We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state-of-the-art-tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers.”

Na het inleveren van de bidbooks in juli werd al snel duidelijk dat de strijd tussen Rotterdam en Maastricht zou gaan. De songfestivalcommissie bestudeerde de plannen afgelopen weken grondig. Ahoy en de door Maastricht voorgedragen locatie congrescentrum MECC hadden beide hun eigen voordelen. De capaciteit van beide zalen is ongeveer gelijk. Wel wint de Rotterdamse zaal het in de hoogte van het plafond, maar is de Limburgse vloer dan weer ruim drie keer zo groot. Maar niet alleen de locatie was belangrijk maar ook diverse randzaken zoals infrastructuur en accommodaties.

Met dit filmpje werd de Songfestivalstad bekendgemaakt:

Visitekaartje

Volgens NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman was de keuze niet makkelijk. „We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisiesongfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar”, laat ze vrijdag weten in reactie op de beslissing.

Volgens Shula zijn Rotterdam en Ahoy, de locatie waar de halve finales op 12 en 14 mei en de finale op 16 mei plaatsvinden, uitermate geschikt. „Het is onze wens om een Eurovisiesongfestival te organiseren dat door heel Nederland wordt omarmd én waarmee we als Nederland een prachtig visitekaartje in Europa kunnen afgeven”, stelt ze.

„We zijn blij dat we als publieke omroep nu écht samen met Rotterdam en Ahoy aan de slag kunnen om een uniek evenement te organiseren dat Nederland verbindt en inspireert. En als ondernemende en creatieve stad past Rotterdam daar perfect bij.”

Divers

Rotterdam is verheugd met de komst van het Eurovisiesongfestival. Volgens cultuurwethouder Said Kasmi was het tot het laatste moment spannend. „Maar dit is fantastisch nieuws voor Rotterdam”, zegt hij in een eerste reactie.

„Met ons bid hebben we de organisatie ervan overtuigd dat Rotterdam dit kan én er klaar voor is. Graag laten we alle songfestivalfans Rotterdam zien: divers, een stad van innovatie, creativiteit en architectuur en met Ahoy als prachtige eventlocatie”, aldus Kasmi.

De stad gaat de komende maanden keihard aan de slag om er een geweldig songfestival van te maken. „Een feest van iedereen, voor iedereen. Waarbij Nederland het gastland is en Rotterdam het podium.”

Steigers

Het evenementencentrum staat nu nog letterlijk deels in de steigers vanwege een verbouwing, maar eerder zei directrice Jolanda Jansen al dat Ahoy ruim op tijd klaar zal zijn voor het songfestival. „De tv-show zal in de arena plaatsvinden, zaken als de greenroom, kantoorruimtes en persruimtes kunnen allemaal in onze bestaande hallen plaatsvinden. De nieuwbouw zullen we niet nodig hebben, en is tegen die tijd aan de buitenkant helemaal gereed.”

In de arena in het Rotterdamse complex is in ieder geval meer dan genoeg ruimte voor talloze songfestivalliefhebbers. In de zaal passen namelijk 16.000 mensen, 6000 meer dan was geëist. Ook aan de andere eisen wordt ruimschoots voldaan. Zo is het dak 23 meter hoog, terwijl een ondergrens van 18 meter werd aangehouden en kunnen de balken meer dan genoeg gewicht aan voor alle camera’s en lichten.