The Academy belooft ’gepaste actie’ na Will Smith-incident

„Zoals geregeld in de Californische wet met betrekking tot leden van non-profitorganisaties zoals de Academy, en uiteengezet in onze Gedragsnormen, moet dit een officieel proces volgen dat enkele weken in beslag zal nemen”, is te lezen in de brief die is verstuurd na het incident tussen Will Smith en Chris Rock. „De Raad van Bestuur zal dit proces uitvoeren op een manier die zowel doelmatig als respectvol is voor alle betrokkenen, waarbij tegelijkertijd de normen van de Academie worden gehandhaafd.”

De organisatie zegt in de brief ook „overstuur en verontwaardigd” te zijn. „De uitzending zondag van de 94e Oscars was bedoeld als een viering van de vele mensen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben verricht. We zijn boos en verontwaardigd dat die momenten werden overschaduwd door het onaanvaardbare en ongewenste gedrag op het podium door een genomineerde.” Het plan is dat het team woensdagavond bij elkaar komt om de gebeurtenis te bespreken.

Vlak na de uitreiking meldde de organisatie al dat ze „geen enkele vorm van geweld” toestaat.