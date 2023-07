Burna Boy bijna twee uur te laat begonnen aan show GelreDome

Het is niet bekend waarom Burna Boy zondag op zich liet wachten. Het einde van de show stond eigenlijk gepland voor 22.00 uur. De inhaalshow is niet uitverkocht, het originele concert was dat wel.

Het GelreDome zei na het annuleren van de eerste show dat de vlucht van Burna Boy vertraagd was, waardoor hij niet in Nederland kon komen. Organisator BonBon Entertainment liet daarop weten dat Burna Boy wel degelijk in Nederland was aangekomen, maar te laat om zijn concert in Arnhem te redden.

De artiest zelf legde ’de oorzaak van de schade’ bij organisator GMTLive. „De organisatie zal niet meer betrokken zijn bij dit evenement of een ander Burna Boy-evenement in de toekomst", aldus de artiest.