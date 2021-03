Britse politiek: ’Paleis moet onderzoek doen naar racisme-beschuldigingen’

Labour-leider Keir Starmer vindt dat de uitspraken van Meghan over haar geestelijke gezondheid en met name het racisme dat ze ervoer niet zomaar voorbij mogen gaan. „Het herinnert ons eraan dat in deze tijd nog te veel mensen racisme ervaren. We moeten dat heel, heel serieus nemen”, aldus Starmer tegen Sky News. „Niemand, maar dan ook niemand, mag vooroordelen hebben vanwege de kleur van een huid of vanwege geestelijke gezondheidsproblemen. Dit is groter dan de koninklijke familie. Al te veel jaren schuiven we dit soort problemen van tafel.”

De schaduwminister van Onderwijs, Kate Green, noemt de aantijgingen „zeer verontrustend en shockerend.” Zij roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen de paleismuren. „Er is nooit een excuus voor racisme, en ik denk dat het belangrijk is dat er actie wordt ondernomen om deze schokkende beschuldigingen te onderzoeken.”

De Britse regering wil niet op de kwestie reageren. Premier Boris Johnson zei dat de uitspraken van Harry en Meghan een zaak van het koninklijk paleis zijn.

Vorige week kondigde het paleis wel onderzoek aan naar beschuldigingen van pestgedrag van Meghan. Ze zou tijdens haar verblijf in het paleis twee persoonlijke assistenten de deur uitgewerkt hebben en het leven van een derde medewerker zuur hebben gemaakt. Ook zou Meghan meerdere keren medewerkers aan het huilen gemaakt hebben.