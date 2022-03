Premium Het beste van De Telegraaf

’Silvio Berlusconi (85) probeert miljardenfortuin te beschermen met symbolisch huwelijk’

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Na twee huwelijken en een afgebroken verloving heeft de Italiaanse oud-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi (85) afgelopen zaterdag voor de derde keer zijn ’jawoord’ gegeven: aan zijn 53 jaar jongere vriendin Marta Fascina. Dit was volgens Italiaanse media tijdens een ’symbolische’ bruiloft, al ontbrak het aan niks tijdens het feestje in de buurt van Milaan. Zo droeg Marta een witte jurk, was er een grote bruidstaart en werd het stel omringd door vrienden en familie. Maar, naast de zoon van Berlusconi die er niet was vanwege corona, ontbrak er ook een trouwambtenaar. En niet zonder reden...