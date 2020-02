Holland Festival: op zoek naar verbinding

Sinds 2019 komt een deel van het festivalprogramma tot stand middels een intensieve samenwerking met een of twee buitenlandse kunstenaars. Dit jaar is dat de Amerikaanse choreograaf, regisseur, schrijver en danser Bill T. Jones. Hij was al in 1981 voor het eerst te zien op het Holland Festival met Valley Cottage. Nu brengt hij drie voorstellingen naar Amsterdam. In zijn nieuwe voorstelling Deep Blue Sea, waarin de 67-jarige Jones zelf danst en waarin hij wordt bijgestaan door honderd grotendeels lokale dansers, reflecteert de choreograaf op de wisselwerking tussen individu en groep. Daarnaast zijn Curriculum – een ’leerstuk voor denkende dansers’ en Prayers of the People – een collectieve uitvoering van Martin Luther Kings brief uit de Birmingham Jail van zijn hand te zien.

Gastprogrammeur Bill T. Jones. Ⓒ Foto Philip Habib

Na in het verleden in zijn werk veel aandacht te hebben besteed aan het individu, de belangen van deelgemeenschappen en grote thema’s als racisme en aids, verschuift Jones’ blik nu vooral naar dat wat mensen verbindt. Verwijzend naar de gospeltekst ’We shall overcome’ en het ’We, the People’ uit de Amerikaanse grondwet, noemt Jones zijn streven ’In pursuit of the we’. Hij reageert hiermee op sociale en politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar de polarisatie blijft toenemen.

Wereldpremières

In totaal presenteert het Holland Festival 33 producties, waaronder 9 wereldpremières, 5 Europese premières en 18 Nederlandse premières. Grootheden als Pina Bausch en Miriam Makeba worden geëerd met herinterpretaties van hun werk, spoken-word-artiest Marc Bamuthi Joseph brengt de muzikale voorstelling The Just and the Blind en Louis Andriessens nieuwste compositie May gaat in wereldpremière. Ook komt het islamitische idool Sami Yusuf optreden. De Britse zanger van Azerbeidzjaans-Iraanse afkomst zingt afwisselend in het Engels, Perzisch, Koerdisch, Arabisch, Turks en Urdu en heeft inmiddels wereldwijd meer dan 34 miljoen albums verkocht. En de uitgesproken toneelregisseur Susanne Kennedy, die in Nederland hard aan de weg timmerde met o.a. Hedda Gabler en Kleine Eyolf, is even terug uit Duitsland met haar radicale bewerking van De drie zusters van Tsjechov bij de prestigieuze Münchner Kammerspiele.

Info: hollandfestival.nl