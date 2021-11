Paleis: prins Charles had geen zorgen over huidskleur Archie

„Dit is fictie en geen verdere commentaar waard”, aldus de zegsman, die daarmee reageerde op beweringen uit het boek Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan. Auteur Christopher Andersen schrijft daarin dat Charles zich had afgevraagd welke ’kleur’ het kind zou zijn.

Meghan, dochter van een blanke vader en zwarte moeder, zei in maart tijdens haar veelbesproken interview met Oprah Winfrey dat er ’een belangrijk lid’ van het Britse koningshuis was dat zich tijdens haar zwangerschap zorgen maakte over de huidskleur van de baby. De hertogin van Sussex wilde niet zeggen over wie het ging, maar Winfrey stelde later dat het niet ging om koningin Elizabeth of haar man prins Philip.

Racisme

Buckingham Palace liet daarna weten de aantijgingen van mogelijk racisme serieus te nemen. „De kwesties die aan de orde zijn gekomen, met name die van ras, zijn zorgwekkend”, stelde het paleis destijds namens koningin Elizabeth. Harry’s broer William zei als reactie op het interview dat ze ’geen racistische familie’ zijn.

Charles is op Barbados voor de officiële ceremonie waarin de Caribische eilandstaat maandag om middernacht de Britse monarchie vaarwel zegt en verder gaat als republiek.