Cyriel Guds maakt biosdebuut in omstreden Suriname

Dat bevestigde zijn agent ArtistMan maandag. Guds speelt de rol van de vriend van het personage dat Imanuelle Grives zou spelen. De rol werd overgenomen door Fajah Lourens, nadat Grives in België werd gearresteerd omdat zij veel drugs bij zich had op het festival Tomorrowland.

De acteur werd in 2016 bekend door zijn hoofdrol naast Huub Stapel in Intouchables, de Nederlandse toneelversie van de gelijknamige Franse filmhit.

Suriname, waarin ook Winonah de Jong en Liza Sips te zien zullen zijn, was afgelopen weken volop in het nieuws omdat Grives bij haar aanhouding claimde de drugs bij zich te hebben ter voorbereiding op een rol in Suriname. De film is een remake van de gelijknamige film uit 2011 en moet vanaf februari in de bioscopen te zien zijn.