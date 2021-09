Waylon brengt Nederlandstalige single uit

Op Instagram laat Waylon (41) weten dat het schrijven van het nummer hem weer een heel nieuwe kijk op de Nederlandse taal heeft gegeven. „Het schrijven in m’n moerstaal is een stuk moeilijker dan ik dacht en het heeft m’n kennis en gebruik van de Nederlandse taal best veranderd. Ik ben opnieuw gefascineerd geraakt door het mooie, chique Nederlands. Onze taal is zoveel rijker dan ik dacht.” Bij het schrijven kreeg de zanger hulp van bekende songwriters als Joost Marsman, Sander Rozeboom en Han Kooreneef.

De single is een voorproefje op de ’Top 1000 Rood Wit Blauw’-show, een concertreeks waarmee Waylon in november drie avonden in Ahoy Rotterdam staat. Eerder kondigde de zanger al aan dat hij tijdens deze concertreeks uitsluitend nummers van Nederlandse bodem ten gehore gaat brengen. Behalve bekende liedjes van De Dijk, Normaal en Het Goede Doel zingt Waylon dan ook nummers van een nog te verschijnen Nederlandstalig album.

In 2016 bracht de rocker ook al eens een Nederlandse single uit; samen met Claudia de Breij zong hij het duet Mis Je Zo Graag.