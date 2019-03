Intieme appjes Gordon op straat

„Schat geen woorden kunnen beschrijven welk gevoel ik in mijn lijf heb. En bij elke stap dienik zet denk ik aan jou en je geweldige persoon dienje geworden bent maar vooral voor mij die ene vent uit duizenden die het echt waard is om voor te gaan!”, luidt een van de berichtjes. Of: „Mocht je ooit mijn man willen worden dan beloof ik je zoveel vreugde. Maar vooral heel veel liefde!!!!! X.” „Jaaaaa. Ik wil. Whahahalia.”

Ook langere berichten die Gordon en Kevin uitwisselden staan in het maandag gepubliceerde vonnis. Zo stonden de twee uitvoerig stil bij het feit dat ze een halfjaar samen waren. „Vandaag zijn we 6 maanden weer in elkaars leven. Iets wat we beide denk ik niet voor mogelijk hadden gehouden. Voor mij een record sowieso want niemand en ikzelf ook niet hield het langer met me uit dan jij nu hahahhahaha. Ik was en ben soms nog bang dat het allemaal niet waar is maar als ik dan weer bij je ben dan voelt alles weer goed. Het zijn de mooiste maanden uit mijn liefdesleven en ik geniet van elke seconde dat ik bij je ben.”

Tranen

Daarnaast bespraken de twee hun seksleven, ruzies en toekomstplannen via WhatsApp. Op basis van de vele berichten oordeelde de rechter dat er wel degelijk sprake was van een ’affectieve en seksuele relatie’. Kevin B. mag dat dan ook niet langer ontkennen. Doet hij dat wel, dan moet hij een dwangsom van 5000 euro betalen.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, waarschuwde de voorzieningenrechter dat intieme correspondentie op straat kon komen te liggen. De mannen schrokken van die opmerking, Gordon vocht tegen zijn tranen. Desondanks kwamen de entertainer en arts in opleiding er onderling niet uit en vroegen ze de rechter uitspraak te doen.