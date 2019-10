’Donny Roelvink bevestigt nieuwe liefde’

Donny werd al een aantal keer gespot met Janice, maar de twee lieten in het midden of er sprake was van een relatie. Aan Shownieuws laat hij weten inderdaad ’goed bij een vrouw te liggen’, zonder verder precies in detail te treden.

Op zijn Instagram Stories stond bovendien een tijd lang een foto van Janice met daarbij een getekend rood hartje.

In zijn videoclip Jij Bent Anders was het koppel al samen te zien. Naast de beelden waarin de twee acteren, zit er op het einde van de clip ook een shot waarin Donny en Janice aan het zoenen zijn. En hoewel de twee niet zouden hebben geweten dat ze toen gefilmd werden en het dus ook nooit de bedoeling zou zijn geweest dat dit intieme momentje daadwerkelijk vastgelegd werd, vond hij de beelden zo mooi dat hij besloot ze toch te gebruiken in de clip.