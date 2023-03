Premium Het beste van De Telegraaf

Filmmuziek Top 100: mondharmonica roept beelden op

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Rutger Hauer en Monique van de Ven in Turks fruit. Ⓒ ANP / Mary Evans Picture Library Ltd.

De traditionele radiolijst met filmmuziek is flink uitgebreid. In plaats van vijftig nummers, worden nu honderd stukken uitgezonden. NPO Klassiek-presentator Hans Smit maakt zijn debuut bij de Filmmuziek Top 100 en trapt vrijdagochtend af. „We maken er een feestje van, met een aangeklede studio en een dresscode alsof we naar een première gaan.”