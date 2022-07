Famke Louise en Roddelpraat eind oktober weer voor de rechter

In het kort geding eiste de zangeres dat een YouTube-uitzending van Roddelpraat offline zou worden gehaald omdat Roos en Schouten ten onrechte suggereerden dat de zangeres door haar voormalige manager Ali B. zou zijn misbruikt. „Dat is absoluut niet waar”, reageerde Famke destijds op Instagram. „Sterker nog, er is nog nooit iets gebeurd, er is nog nooit iets voorgevallen tussen mij en Ali.” De rapper, die door oud-kandidaten van The Voice of Holland wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, heeft de zangeres ’altijd met respect’ behandeld. „Ik heb nooit dingen op een vervelende manier ervaren.”

Roddelpraat baseerde zich onder meer op een nooit uitgebracht liedje van de zangeres. Famke verklaarde dat nummer voor zichzelf te hebben opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager. Ze was boos en wilde dingen van zich af schrijven. Daarna is het volgens haar ook weer goed gekomen tussen de twee. Dat Jan Roos en Dennis Schouten het nummer hebben gedeeld en beweren dat de zangeres door Ali B is misbruikt gaat volgens haar dan ook veel te ver. „Het is echt wel een inbreuk op mijn privacy. Niemand heeft dit gecheckt. Ik ben hier best wel van geschrokken, ook omdat het best wel lang geleden is.”

De rechter stelde Famke Louise afgelopen maart in het gelijk, waarop Roos en Schouten in hoger beroep gingen. Roddelpraat moest de uitzending offline halen, een rectificatie plaatsen en de advocaatkosten van Famke Louise betalen. Na de zaak zetten de makers een crowdfundingsactie op om de eigen advocaatkosten en die van Famke Louise, in totaal 27.000 euro, te betalen. Binnen een etmaal was er ruim 35.000 euro binnen. „Het extra geld stoppen we in de oorlogskas voor de volgende zaak”, liet Roos weten aan het ANP.