Meghans ’televisievader’ Wendell Pierce vindt interview ongepast

Pierce vond het gesprek ’totaal onbelangrijk, als je kijkt naar wat er momenteel in de wereld gebeurt’. „Vandaag overlijden er 3000 mensen in de Verenigde Staten vanwege het coronavirus. Sterker nog, elk overlijden elk uur een paar honderd man, ook in het Verenigd Koninkrijk. Maar in plaats van dat er daarnaar gekeken wordt, heeft iedereen zich gefocust op dat interview. Van Harry, Meghan en Oprah tot aan de koninklijke familie. Het was vrij gevoelloos om dit zo te doen terwijl er zoveel ander leed gaande is”, aldus Meghans ’televisievader’.

De acteur heeft sinds Meghans vertrek uit de serie geen contact meer met haar gehad. Ook zegt hij het nooit met haar gehad te hebben over racisme. „Nee, daar hebben we geen lange gesprekken over gehad. We hadden het over de teksten uit ons script en wat er gebeurde in onze persoonlijke levens.”

