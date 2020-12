Zegt deze foto alles over EENZAAMHEID Charlène?

Waar op de familiefoto die Charlène deelt alles koek en ei lijkt, zoekt de prinses hier vooral troost in moeilijke tijden Ⓒ Instagram

Prinses Charlène van Monaco lijkt voor het oog van de buitenwereld een zalig kerstfeest te vieren. Op een van de foto’s die ze deelde, staat ze met haar echtgenoot prins Albert alsof er niets aan de hand is. Alsof er geen sprake is van een nieuwe rechtszaak in het komende jaar over de explosieve claims dat prins Albert nog een DERDE liefdesbaby zou hebben met een minnares.