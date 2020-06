Joseph Fiennes speelt Wim ’the iceman’ Hof in nieuwe film

Hof dankt zijn bijnaam aan zijn hoge tolerantie voor extreem koude temperaturen waarmee hij meerdere wereldrecords verbrak. Zo beklom hij de Kilimanjaro in een korte broek en hield hij het meer dan 112 minuten vol in een container volledig gevuld met ijsblokjes. Hij ontwikkelde de Wim Hof-methode, een combinatie van ademhalingstechnieken en blootstelling aan kou die hij aan mensen over de hele wereld leert.

De film gaat over de totstandkoming van de methode, maar ook over Hof zelf. „Wim is net als een ijsberg. Er is slechts een stukje dat we allemaal kennen dat boven het water uitsteekt - het stukje dat ons vertelt: haal adem”, vertelt Pope over zijn script. „Maar er is zo veel meer aan dit verhaal dat we in dit project verkennen. Zijn leven zit vol met tragedie, exploratie, doorzettingsvermogen en uiteindelijk verlossing. Dit is het juiste moment voor Wim-tijd.”

Voorrecht

Fiennes, bekend van Shakespeare in Love and The Handmaid’s Tale, heeft zin in de klus. „Het is een uniek voorrecht om de ongelooflijke Wim Hof-boodschap over te mogen dragen en meer mensen bewust te maken van de buitengewone reis van ’the iceman’.”

Ook Hof zelf is enthousiast over de film, waarvoor nog geen verschijningsdatum is aangekondigd. „Eindelijk wordt de methode en het verhaal erachter, de reis van een man - zoals jij en ik, onthuld.”