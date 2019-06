Stichting Nipkow krijgt nieuwe voorzitter

Het bestuur bestaat verder nog uit Angela de Jong (AD, vicevoorzitter), Haro Kraak (de Volkskrant, secretaris), Vincent Bijlo (bestuurslid Reissmicrofoon) en penningmeester Alex de Ronde (oud-criticus NRC).

Dit jaar ging de Nipkowschijf naar de documentairereeks Stuk, een serie over de bewoners en het dagelijks leven in revalidatiecentrum Heliomare in Noord-Holland. De Zilveren Reissmicrofoon ging naar Mieke van der Weij. Oeuvreprijzen waren er dit jaar voor Jeroen Pauw (Ere-Zilveren Nipkowschijf) en Felix Meurders (Ere-Zilveren Reissmicrofoon).

Bekijk ook: Jeroen Pauw overrompeld met oeuvreprijs

Bekijk ook: Zilveren Nipkowschijf voor Stuk