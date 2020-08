André Hazes slaat handen ineen met Phil Bee

De videoclip van de samenwerking tussen Dré en Phil Bee staat sinds dit weekend op YouTube en is inmiddels bijna 60.000 keer bekeken.

De fans van Hazes zijn blij verrast met het bluesnummer, dat in 1968 wereldbekend werd door de versie Fleetwood Mac - gezongen door de onlangs overleden Peter Green. Zo luidt een van de vele reacties: „Steengoed dit. We want more!” Een ander schrijft: „Dit is TOP! Heerlijk om naar te luisteren! Lekker André, voor herhaling vatbaar.”

Ook De Telegraaf-popjournalist Bart Wijlaars kan de nieuwe sound wel waarderen. „Dit is de Hazes die we kennen, maar op een manier die we nog niet eerder van hem hoorden. Een overeenkomst tussen de blues en zijn eigen smartlappen is dat het uit het puntje van je tenen moet komen, dat je de muziek niet alleen moet voelen, maar de muziek moet zíjn.”

Hij voegt daar aan toe: „Dat Hazes zo’n zanger ís daar kunnen we niet langer omheen. Meer blues van zijn hand is welkom. En om dat nog iets interessanter te maken: waarom niet in het Nederlands?”

We Want More

Phil Bee, die eigenlijk Philippe Bastiaans heet, draait al wat jaren mee in de bluesmuziek. In We Want More op SBS6 viel hij met zijn auditie in de smaak en heeft het tot de finale geschopt, die op 16 augustus te zien zal zijn.