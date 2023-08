Honden zijn schokkende smeerlappen in ’Doggy style’

Het is een slechte zomer voor de allerjongsten in de bioscoop. De gelaagde komedie Barbie was geen kinderfilm, maar een doorwrocht manifest over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En ook wie denkt dat Doggy style een aandoenlijke Disney-film is over trouwe viervoeters, komt bedrogen uit. De film biedt een spervuur aan lompe grappen over kotsende, zuipende, poepende en seksende honden – en schiet het grootste deel van de tijd nog raak ook.

Er gaat een hele nieuwe wereld open voor terriër Reggie (rechts).