Coronaproof theater opent in Utrecht met optreden André Hazes

Het SCALA Theater bevat 129 loges verdeeld over drie verdiepingen. Dankzij aparte trapopgangen en wandelpaden lopen bezoekers elkaar niet in de weg. In de weken na de opening zullen in het theater optredens van Nick & Simon en Glennis Grace plaatsvinden.

Ook staan er familievoorstellingen als Buurman & Buurman, Belle en het Beest en de show van Mylène & Rosanne gepland. Het nieuwe coronaproof podium zal zeker tot januari blijven staan, maakte Senf Theaterpartners vrijdag bekend.

De volledige programmering is te vinden op de website van het SCALA Theater.