Voormalig 'dramahuis' Britney Spears staat weer te koop

Het pand staat te koop voor bijna 6 miljoen dollar, wat een groot verschil is met de verkoopprijs uit 2018. Toen ging het stulpje voor maar liefst 7,8 miljoen euro naar de gelukkige koper.

De Italiaans aandoende villa heeft onder meer 6 slaapkamers en 6 badkamers, een bioscoop, een professionele keuken, een tuin met zwembad en een bizar grote master bedroom met net zo'n grote inloopkast.

Het huis is vooral aantrekkelijk omdat het volledig 'paparazzi-proof' is. Vanwege de ligging is het voor fotografen zo goed als onmogelijk om stiekeme kiekjes van de bewoners te maken. Daarbij ligt het pand ook in een van de best beveiligde buurten van Los Angeles.