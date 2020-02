Vader Douwe Bob (81) overleden

„Ladies and gentlemen, the boss has left the building. Rust zacht lieve papa”, schrijft Douwe Bob bij een foto waarop hij met zijn vader te zien is. De laatste vijf jaar woonde Simon Posthuma, die leed aan het korsakovsyndroom, in een verzorgingshuis in Amsterdam.

Posthuma maakte in de jaren zestig deel uit van kunstenaarscollectief The Fool en ontwierp in 1967, samen met Marijke Koger, de hoes van de legendarische Beatles-plaat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uiteindelijk zou de albumcover worden vervangen voor de iconische collage zoals we die nu kennen.

I Saw You

De twee hebben daarnaast de gevel van de Apple Store in Baker Street – het toenmalige hoofdkwartier van The Fab Four – beschilderd en zijn bovendien verantwoordelijk voor de kleding en entourage voor de ’videoclip’ van All You Need Is Love, die in 1967 rechtstreeks werd uitgezonden via satellietverbinding.

Onder de naam Seemon & Marijke bracht het duo in 1971 het album Son of America uit, met daarop het nummer I Saw You. De single, geproduceerd door de legendarische Booker T. Jones, bereikte in 1972 de tweede plaats in de Top 40.

In 2012 ging de documentaire Whatever Forever in première op het documentairefestival IDFA. De documentaire was een dubbelportret van Simon en Douwe Bob.