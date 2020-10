Ⓒ TLC

De Amerikaanse dokter Sandra Lee, alias Dr. Pimple Popper, is voor geen kleintje vervaard. Ze haalt zonder blikken of blozen substanties in allerlei vormen en kleuren uit bulten en kraters. Als een heldin gewapend met scalpel verlost ze mensen van uitstulpingen waar de meeste van ons het bestaan gelukkig niet eens vanaf weten, maar die voor de drager dagelijks een ware hel betekenen.