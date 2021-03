Michael Jordan krijgt 'Chicago Bulls'-villa niet verkocht

Jordan, die vorig jaar wereldwijd miljoenen mensen aan de buis gekluisterd hield met zijn zeer succesvolle documentaire The Last Dance, kocht in 1991 voor 1,6 miljoen euro een stuk land waarop hij het pand geheel naar eigen wens liet bouwen. En daar zou volgens potentiële kopers het probleem in schuilen: het is té gepersonaliseerd. Op het toegangshek staat groot het getal 23 afgebeeld, verwijzend naar het rugnummer waarmee Michael furore maakte. Daarbij heeft hij een complete basketbalhal laten aanleggen naast het huis, evenals een enorm groot fitnessgedeelte, mini golfbaan, tennisbaan, pokerkamer, bioscoop en wijnkelder. Verder zijn er 9 slaapkamers en 19 badkamers. Zelfs voor gefortuneerde Jordan fans zou het allemaal een tikje teveel van het goede zijn, omdat de koper het idee krijgt in zijn huis te gaan wonen in plaats van hun eigen plek.

In eerste instantie werd de villa in 2012 voor ruim 24 miljoen euro in de etalage gezet, maar bij gebrek aan geïnteresseerden is de prijs gezakt naar 'slechts' 12,4 miljoen. Zelfs na het uitzenden van The Last Dance kwamen er geen kopers op het pand af. Fans van de beroemde basketballer hebben geopperd om er een museum van te maken, gevuld met memorabilia van Jordan.

Michael zelf woont inmiddels al jaren in Florida met zijn tweede echtgenote Yvette Prieto en hun kinderen. Daarnaast heeft hij twee huizen in de staat North Carolina, waar het NBA-team Charlotte Hornets dat hij bezit, gehuisvest is.