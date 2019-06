Arjen Lubach trots op nieuwe single

Arjen is tevreden over zijn deephouse-nummer. „Muziek kruipt waar het niet gaan kan, hoeveel tv-werk ik ook doe of theatershows ik ook maak, in de overgebleven uren blijf ik altijd muziek maken. Summer Go is de laatste creatie en het is een nummer waar ik erg trots op ben”, laat hij weten in een reactie.

Een paar jaar geleden ontdekte Qmusic-dj Domien Verschuuren, destijds nog werkzaam bij 3FM, dat Arjen achter Hartebees zat. Domien draaide het nummer Justified geregeld, maar het was niet bekend van wie het was. Een zoektocht op internet wees uit dat het liedje door de komiek was geproduceerd, wat hij later ook toegaf.