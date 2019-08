Belgische festivalorganisator boos op Lil’ Kleine

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman Photography

De organisator van het Belgische festival Paal op Stelten is niet te spreken over het optreden van Lil Kleine. De rapper speelde volgens organisator Ludo Claes slechts twintig minuten in plaats van een halfuur. Bovendien had de 24-jarige Amsterdammer een fles drank bij zich op het podium, terwijl veel kinderen naar het optreden waren gekomen, zo vertelt Claes aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.