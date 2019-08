Milieu-initiatief DiCaprio doneert 5 miljoen voor Amazonegebied

„Nadat zondag het noodfonds ten behoeve van het Amazone woud is opgericht, werkt Earth Alliance samen met lokale partners en verschillende gemeenschappen om hen te steunen in het beschermen van leefgebieden aldaar. Het fonds doneert geld aan 5 verschillende organisaties in het gebied. Earth Alliance zet zich in om de natuur te beschermen. Wij zijn zeer bezorgd over de gaande crisis in de Amazone, waar onderstreept wordt hoe belangrijk de delicate balans tussen het klimaat, biodiversiteit en de gezondheid van inheemse volkeren is”, luidt de boodschap.

Leonardo maakt zich al jaren hard voor het milieu en gebruikt zijn vaak bekendheid om mensen alert te maken op de veranderingen in het klimaat.

Ⓒ Instagram