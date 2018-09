Christine and the Queens naar AFAS Live

Christine and the Queens, de artiestennaam van Héloïse Létissier, trad in 2015 voor het laatst op in ons land. Ze stond toen in een uitverkochte Melkweg. Eerder stond de Française ook op het podium van Best Kept Secret en Lowlands. Létissier brak in 2014 door met haar debuutalbum Chaleur Humaine waarop ook de hitsingle Christine stond.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint donderdag.