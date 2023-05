Serena Williams in verwachting van tweede kind

Serena Williams en Alexis Ohanion. Ⓒ Getty Images

Serena Williams is zwanger van een tweede kind. Het tennisicoon vertelde dat maandag op de rode loper van het Met Gala in New York aan verslaggevers. Ook deelde ze een foto op Instagram waarop ze zichtbaar zwanger in zwart-witte outfit met haar man Alexis Ohanian te zien is. „We zijn zo blij dat we met z’n drieën zijn uitgenodigd voor het Met Gala”, schreef de 41-jarige oud-tennisster bij de post op het sociale medium.