’Te enge’ Sesamstraat aflevering duikt weer op

Producenten van Sesame Street vroegen actrice Margaret Hamilton in 1976 nog één keer in haar rol als de Wicked Witch of the West te stappen. Ze speelde de groene heks 37 jaar eerder in de beroemde film met Judy Garland in de hoofdrol.

Hamilton stemde toe en nam een aflevering op waarin haar bezemsteel in Sesame Street belandt en ze de bewoners onder druk zet ’m terug te geven. Zo dreigt ze Pino in een plumeau te veranderen als ze de bezemsteel niet terugkrijgt. De aflevering was bedoeld om kinderen te leren met hun angsten om te gaan, maar meteen na de eerste uitzending stond de telefoon van de producenten roodgloeiend omdat ouders de heks veel te eng vonden voor jonge kijkers.

Het bezoekje van de Wicked Witch aan Sesame Street werd daardoor nooit meer uitgezonden. Wel werd de aflevering opgenomen in het archief van de Library of Congress in Washington, waar de episode alleen ter plekke te bekijken is. Het is niet duidelijk wie de beelden, die werden gedeeld via Reddit, online heeft gezet.