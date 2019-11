Gaat Michael van der Plas opnieuw voor ’Barbie’?

Naomi vlak voor haar ’zoveelste’ cosmetische ingreep. Ⓒ Screenshot Plastic Fantastic

Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi Collinda brengen geregeld een bezoekje aan de cosmetisch kliniek van Diana Gabriels. Van Michaels ex-vriendin Samantha van der Plas, alias Barbie, was al bekend dat ze niet vies is van een prikje hier of een sneetje daar. Het lijkt erop dat Naomi haar door alle ingrepen nu van de ’Barbie-troon’ stoot.