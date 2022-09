William, Harry, Catherine en Meghan bedanken publiek bij Windsor

Het bezoek van het viertal werd live uitgezonden bij de BBC. Het was de eerste keer sinds het overlijden van koningin Elizabeth afgelopen donderdag dat Harry, Meghan en Catherine in het openbaar te zien waren. William was zaterdag al aanwezig bij de officiële benoeming van zijn vader Charles tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Al geruime tijd wordt er in het Verenigd Koninkrijk gefluisterd dat de twee broers bonje hebben, al lijkt er op de beelden bij Windsor daar weinig van te zien.

Prins Harry was, net als zijn broer William, donderdag in Schotland waar de koningin overleed op haar buitenverblijf Balmoral Castle. Catherine bleef op dat moment bij de kinderen in Windsor en Meghan bleef achter in Londen. Harry en Meghan, die in de Verenigde Staten wonen sinds zij enkele jaren geleden terug zijn getreden als werkende leden van de koninklijke familie, waren in het Verenigd Koninkrijk om enkele liefdadigheidsbijeenkomsten bij te wonen.