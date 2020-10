Eva Jinek doneerde placenta

De cardioloog doet onderzoek naar zwangerschapsvergiftiging en daar had Eva Jinek zelf ook last van tijdens haar zwangerschap. De presentatrice vreesde dat ze nooit meer beter zou worden. „Ik voelde me slecht, heel slecht” Ze vroeg zich zelfs af of ze haar werk wel weer kon oppakken. „Daar voelde ik me heel ongeukkig over.”

Ghossein-Doha gaat 400 placenta’s onderzoeken, waaronder die van Jinek. Die had overigens al daartoe besloten voordat ze zelf zwangerschapsvergiftiging kreeg. „Ik was een trotse donateur van de eerste placenta voor jouw onderzoek.”

Ze vroeg zich later wel af hoe zo’n moederkoek vervoerd wordt. Dat kon de cardioloog haarfijn uitleggen. „Hij gaat mee in een staf dat weefsel preserveert en dat gaat gewoon in een emmer. Het was een heel waardevolle placenta, dus hij is heel zorgvuldig afgeleverd. Met de auto.”