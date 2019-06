Sophie Turner in witte jurk bij Frans kasteel

De 23-jarige Game of Thrones-actrice werd op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze hand in hand liep met de 29-jarige zanger. Sophie droeg een simpele witte lange strakke jurk terwijl Joe in een krijtstreeppak rondliep. Ook Sophie's bekende bruidsmeisje en GoT-collega Maisie Williams werd gespot bij het kasteel, net als Joe's bekende broers Kevin en Nick en actrice Priyanka Chopra.

Sophie en Joe, die begin mei al trouwden tijdens een kleine ceremonie in Las Vegas, zouden zaterdag opnieuw hun jawoord aan elkaar geven. De uitgebreide bruiloft zou speciaal voor vrienden en familie zijn die er de eerste keer niet bij waren.

In aanloop naar de bruiloft was het stel al wekenlang in Europa te vinden. Ze vierden hun huwelijksreis onder meer in Nederland, waar ze vorige week werden gezien in een bootje in de Amsterdamse grachten.