Ezra Miller bedankt filmstudiobazen voor steun in tumultueuze tijd

„Ik houd van je, maestro. Ik vind je geweldig en jouw werk is monumentaal”, zei Miller over regisseur Andy Muschietti. Ook bedankte de Amerikaan DC-bazen Peter Safran en James Gunn voor hun „genade en onderscheidingsvermogen en zorg in de context van mijn leven en voor het tot bloei brengen van dit moment.”

De 30-jarige acteur, die zich identificeert als non-binair en met ’hun’ of ’die’ aangesproken wil worden, kwam vorig jaar meerdere malen in het nieuws vanwege aanhoudingen in Hawaï, beschuldiging van misbruik en verdenking van inbraak. Miller bood hier in augustus hun excuses voor aan en zei dat die onder behandeling was voor „complexe geestelijke gezondheidsproblemen.”