Jort Kelder ligt niet wakker van ophef

Op de radio bij Omrop Fryslân vertelde Jort donderdag dat hij blij is nog naar zijn huis op Terschelling te kunnen, maar plaatste wel een kanttekening bij de huidige aanpak van Nederland en nam daarbij geen blad voor de mond: „Sowieso vind ik dat Nederland een beetje moet blijven nadenken in plaats van de hysterische stuip waar politici, bestuurders en eerlijk gezegd ook medici nu in schieten. Alles moet nu verboden worden en alles moet op slot”, aldus Kelder.

„Nederland volledig afsluiten levert op de lange duur niks op. Want ga je dan immuniteit opbouwen, helemaal niks natuurlijk. Je moet een keer los, en wanneer dan, in september, oktober, volgend jaar, als de hele economie naar de bliksem is?"”

Hij voegde daar vervolgens aan toe: „We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is. Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?”

Op Twitter regent het volop boze reacties, van mensen die het absurd vinden dat hij mensenlevens afweegt tegenover de economie. Iemand schrijft: „Jort Kelder, die 80+ers hebben wel zo'n 50 jaar gewerkt, en bijgedragen aan dit land. Ook mijn vader, toen hij 20 jaar geleden in ziekenhuis kwam met MS, was er een schofterige specialist die zei:’uw vader ligt nu wel in een bed waar een 18 jarige kon liggen’. Vader is 74 geworden.” En een ander twittert: „Ik zie dat onze nationale überkwal Jort Kelder trending is. Na de artikelen gelezen te hebben, wens ik hem een kuchje, mag dat??”

’Ik heb gewoon een radio-interview gegeven’

Aan De Telegraaf vertelt Jort vrijdag dat hij niks op Twitter leest. „Ik heb gewoon een radio-interview gegeven en daar sta ik voor. Laat er geen misverstand ontstaan: ik ben voor de semi-lockdown en natuurlijk moeten we de risicogroepen redden.” Vervolgens legt Jort uit dat hij wél vindt dat wanneer Nederland de bestrijding van het coronavirus ’enigszins in de hand heeft’ naar een rationale oplossing moet zoeken in plaats van alle hysterie. „Dit is onhoudbaar.” Hij spreekt zelfs over een ’neutronenbom in de economie’.

Ook zegt Jort dat hij dagenlang aan de telefoon hangt met diverse mensen, waaronder IC-artsen en niet domweg in het wild wat roept. Hij zegt dat dit het geluid is wat hij van alle kanten hoort, maar niemand het hardop durft te zeggen. Jort benadrukt dat hij geen viroloog is, maar adviseert wel om te kijken naar de aanpak van landen als Singapore, Taiwan en Zuid-Korea.

Wanneer hem door De Telegraaf gevraagd wordt of hij zijn gedachten ook deelt met Mark Rutte antwoordt hij dat hij wel af en toe zijn mening deelt, maar niet zijn vriendschap gebruikt om kritiek te uiten. Wederom geeft hij aan dat hij het eens is met de aanpak van de gedeeltelijke lockdown.

