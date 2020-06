Buddy Vedder en Jeroen van Koningsbrugge in derde Misfit-film

Bekende namen uit de vorige delen, zoals Djamila en Niek Roozen, keren terug. De opnames van Misfit: De Finale, zoals de film officieel heet, gaan 20 juni van start.

In Misfit 3 beginnen Julia, Nick en Sterre het schooljaar goed: ze hebben een contract bij een platenlabel en mogen optreden in een grote nationale liveshow. Totdat na een fusie van de twee scholen iedereen van het Olympus College bij hen op het Hoogland komt, inclusief hun eeuwige rivale Babette (Tinne Oltmans).

De film wordt geregisseerd door Erwin van den Eshof. Misfit: De Finale is in december in de Nederlandse bioscopen te zien.