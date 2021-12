Stromae treedt begin 2022 op in Amsterdam

De Belgische zanger heeft jaren niet meer opgetreden, maar keert in 2022 dus weer terug op het podium. De show in Amsterdam volgt op voorstellingen in P12 in Brussel (22 februari) en de Accor Arena in Parijs op 24 februari. Eerder werd al bekend dat Paul van Haver, zoals Stromae officieel heet, komende zomer bij drie festivals op het podium zal staan.

De shows volgen op de release van de nieuwe single Santé van Stromae, die eerder dit jaar uitkwam. De zanger is verder bekend van hits als Formidable en Papaoutai.