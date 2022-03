Makers: Hierom minder seks in tweede seizoen Bridgerton

„We hebben nooit seksscènes opgenomen enkel en alleen om seks in de serie te hebben”, vertelt showrunner Chris van Dusen op de persdag van de Netflix-show aan onder meer het ANP. „We gebruiken intimiteit om een verhaal te vertellen, om de plot verder te helpen. Elk seizoen is een nieuw liefdesverhaal en de omstandigheden zijn iedere keer anders.”

Bridgerton is gebaseerd op een boekenreeks van Julia Quinn over weduwe Bridgerton en haar acht kinderen, die ieder in hun eigen boek hun grote liefde vinden in de hogere kringen van het negentiende-eeuwse Londen. Het eerste seizoen van de serie draaide om Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en haar hertog Simon (Regé-Jean Page), in de tweede reeks gaat oudste zoon Anthony (Jonathan Bailey) het liefdespad op en komt hij Kate (Simone Ashley) tegen.

Mentaal blootgeven

„Kate en Anthony zijn de oudsten in hun gezinnen, ze zijn ontzettend plichtsgetrouw en verantwoordelijk”, vertelt Ashley. „Het zou gewoon niet hebben gepast als zij zich heel losbandig zouden gedragen.” Bailey vult aan: „Iedereen gaat anders met z’n lichaam en met intimiteit om. Bij Kate en Anthony bijvoorbeeld gaat het heel erg om je mentaal blootgeven. Ik vind het juist heel interessant dat je in de komende seizoenen die verschillen gaat zien.”

Ashley maakt haar Bridgerton-debuut in het tweede seizoen, maar Bailey was er al bij toen de serie eind 2020 uitkwam en al snel een enorme hit werd. Dat bracht wel wat druk mee nu hij zelf centraal staat in de komende afleveringen. „Maar omdat het publiek ons zo omarmd heeft, voelt het ook als een warm bad. Alhoewel er wel iets van mijn schouders is gevallen nu dit seizoen uit is. Nu kan ik achteroverleunen en kijken hoe de andere Bridgertons de liefde vinden.”